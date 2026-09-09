Μεντιλίμπαρ: «Μας βοήθησε πολύ ο Πουέρτα, τα γκολ βοηθάνε την αυτοπεποίθηση του Γκονζάλες»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου για την 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αναφέρθηκε στον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον Γκονζάλες: «Ο Γκονζάλες έχει έρθει για να παίξει σε αυτήν την θεση. Έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ο οποίος θα λείπει αυτόν τον καιρό. Τα γκολ τον βοηθάνε για την αυτοπεποίθησή του και για συνεχίσει να συναγωνίζεται με παίκτες στην θέση του όπως τους Γιάρεμτσουκ και Ζότα».

Για τον Πουέρτα: «Ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι. Τοποθετημένος σωστά. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Εάν πρεπει να δούμε κάτι σήμερα είναι τα 2 γκολ που δεχθήκαμε στο τέλος του αγώνα. Γενικότερα ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι».