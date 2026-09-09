Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών: Εκρηκτική ατμόσφαιρα, στους «8» η Γερμανία

Η Εθνική μπάσκετ γυναικών της Γερμανίας, συνέτριψε με 94-56 τη Νότια Κορέα, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Mundobasket γυναικών.

Η κατάμεστη Berlin Arena είχε κλίμα εορταστικό… Κάθε γωνιά ήταν γεμάτη με κόσμο που ήθελε να δει την ομάδα της Γερμανίας να κάνει την πρώτη υπέρβαση. Η Κορέα δεν ήταν το υψηλότερο εμπόδιο που θα μπορούσε να σταθεί μπροστά της, αλλά η εμπειρία δεν αγοράζεται. Και η Κορέα είνα ανελλιπώς στα Παγκόσμια Κύπελλα εδώ και δεκαετίες. Συνεχόμενες.

Το ταμπλό στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έγραψε 23-14 και στο ημίχρονο 46-29… Οι Γερμανίδες ήξεραν πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν και το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντίσταση δε συνάντησαν σχεδόν ποτέ και η Κορέα παραδόθηκε σε έναν κατά τεκμήριο ανώτερο αντίπαλο…

Το τελικό 94-56 επισφραγίζει μία κυριαρχική εμφάνιση που κρύβει από πίσω αποφασιστικότητα, όραμα και ελπίδα για μία θέση στην τετράδα. Έστω κι αν αντίπαλος στον προημιτελικό της Πέμπτης θα είναι το πανίσχυρο Βέλγιο… Εδώ που τα λέμε, ακόμα και για το Βέλγιο, οι οικοδέσποινες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο λιγότερο επιθυμητός αντίπαλος σε αυτή τη φάση.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Γκέλιχ να βγει μπροστά με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ η Μπούνερ είχε 17π. Ωστόσο, ποιος μπορεί να μην αναφερθεί στις 11 ασίστ και τους 8 πόντους της ηγέτιδας τη Γερμανίας, Λιόνι Φίμπιχ; Η Γερμανία είναι παρούσα, παρά την πολύ βαριά ήττα της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την Ισπανία. Αν και έχουν περάσει μόλις 4 ημέρες όμως, μοιάζει εκείνη η εμφάνιση να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν.

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Το πρόγραμμα των προημιτελικών

10 Σεπτεμβρίου

12:30 ΗΠΑ-Ουγγαρία

13:30 Πουέρτο Ρίκο ή Κίνα - Γαλλία

18:45 Βέλγιο - Γερμανία

21:45 Ιταλία ή Αυστραλία - Ισπανία

*Κεντρική φωτογραφία credits @FIBA