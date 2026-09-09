Μπουκ για Καρέτσα: «Ήμασταν όλοι αρκετά ταραγμένοι και τρομαγμένοι»

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, μίλησε για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τονίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι των Βεστφαλών είναι ταραγμένοι και σοκαρισμένοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Όλε Μπουκ:

«Δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια. Αρχικά υπέθεσα ότι είχε μυϊκά προβλήματα. Ωστόσο, δεν άγγιξε καν το μηρό του και στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο· φυσικά, αυτό είναι αρκετά σοκαριστικό.

Φυσικά, ελπίζουμε να αναρρώσει πολύ γρήγορα και να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά αυτή τη στιγμή μετά τον αγώνα δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Αυτό μας ανησυχεί όλους λίγο αυτή τη στιγμή.

Ήμασταν όλοι αρκετά ταραγμένοι και τρομαγμένοι, ανησυχούμε για τον Κωνσταντίνο και ελπίζουμε τώρα ότι όλα είναι σχετικά καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ήταν ωραίο συναίσθημα να βλέπουμε έναν ακόμη παίκτη, που προσφέρει μεγάλη ποιότητα, να αποχωρεί από το γήπεδο. Αυτό μας συγκίνησε όλους».