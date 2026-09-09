Μουρίνιο: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βινίσιους Τζούνιορ»

Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αντικατάσταση του Βινίσιους Τζούνιορ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βίνι. Δεν είναι ακόμη έτοιμος στο 100% και το ξέρει. Δουλεύει πιο πολύ από ποτέ για να ανακτήσει την φόρμα του. Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό για τον Βίνι».
Για τον Τιμπό Κουρτουά: «Ο Κουρτουά ήταν ο MVP για εμάς. Δεν θέλω να μειώσω την απόδοση του Βαλβέρδε, αλλά η εμφάνιση του Κουρτουά ήταν αυτή που μας χάρισε τη νίκη».
Για τον Γιαν Ντιομαντέ: «Πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα μαζί του. Ήρθε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, χωρίς προπονήσεις στα πόδια του, θα πρέπει να πάμε βήμα βήμα μαζί του».