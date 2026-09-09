Μουρίνιο: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βινίσιους Τζούνιορ»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ίντερ (2-1), μίλησε για την ατομική απόδοση των ποδοσφαιριστών του, τονίζοντας ότι έχει μεγάλο σεβασμό για τον Βίνι.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την αντικατάσταση του Βινίσιους Τζούνιορ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βίνι. Δεν είναι ακόμη έτοιμος στο 100% και το ξέρει. Δουλεύει πιο πολύ από ποτέ για να ανακτήσει την φόρμα του. Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό για τον Βίνι».

Για τον Τιμπό Κουρτουά: «Ο Κουρτουά ήταν ο MVP για εμάς. Δεν θέλω να μειώσω την απόδοση του Βαλβέρδε, αλλά η εμφάνιση του Κουρτουά ήταν αυτή που μας χάρισε τη νίκη».

Για τον Γιαν Ντιομαντέ: «Πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα μαζί του. Ήρθε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, χωρίς προπονήσεις στα πόδια του, θα πρέπει να πάμε βήμα βήμα μαζί του».