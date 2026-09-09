Ο Μπαπέ έγραψε ιστορία με το γκολ κόντρα στην Ίντερ

Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε λογαριασμό και στο φετινό Champions League, με τον Γάλλο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάνει πλέον τα 71 τέρματα στην διοργάνωση.

Ο Μπαπέ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Ίντερ (2-1), με το γκολ του Γάλλου απέναντι στους «νερατζούρι» να τον βάζει στο top-5 των σκόρερ όλων των εποχών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο 27χρονος επιθετικός με τα 71 γκολ, έπιασε στην πέμπτη θέση μια άλλη εμβληματική μορφή της Ρεάλ, τον Ραούλ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παραμένει στην κορυφή με 141 και τον Λιονέλ Μέσι να ακολουθεί με 129.