Ο Γκιρασί έγινε ο πρώτος παίκτης με δύο γκολ και αυτογκόλ σε αγώνα Champions League

Ο επιθετικός των Βεστφαλών, στο 80' διαμόρφωσε το 2-1 υπέρ της Ντόρτμουντ, ενώ στο 85' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ στο 90+3' με αυτογκόλ του διαμορφώθηκε το τελικό 3-2.
Έτσι, ο Γκιρασί έγινε ο πρώτος παίκτης που σε αγώνα Champions League σημειώνει δύο γκολ και έχει αυτογκόλ, με τον επιθετικό της Ντόρτμουντ να καταγράφει μια ιδιαίτερη επίδοση.
2 & 1 - Serhou Guirassy ist der erste Spieler mit einem Doppelpack und einem Eigentor in einem Champions-League-Spiel.— OptaFranz (@OptaFranz) September 8, 2026
Dreierpack. @Guirassy_19 pic.twitter.com/EMZrtnCaMV