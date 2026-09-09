Ο Γκιρασί έγινε ο πρώτος παίκτης με δύο γκολ και αυτογκόλ σε αγώνα Champions League

Ο Σερού Γκιρασί στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ, κατέγραψε μια ιδιαίτερη επίδοση σε διάστημα 13 λεπτών.

Ο επιθετικός των Βεστφαλών, στο 80' διαμόρφωσε το 2-1 υπέρ της Ντόρτμουντ, ενώ στο 85' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ στο 90+3' με αυτογκόλ του διαμορφώθηκε το τελικό 3-2.

Έτσι, ο Γκιρασί έγινε ο πρώτος παίκτης που σε αγώνα Champions League σημειώνει δύο γκολ και έχει αυτογκόλ, με τον επιθετικό της Ντόρτμουντ να καταγράφει μια ιδιαίτερη επίδοση.