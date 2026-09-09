Ιορδανία: Ιρανική πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση Αλ Αζράκ – Αναχαιτίστηκαν 18 πύραυλοι

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως αντίποινα για αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ η Ιορδανία υποστηρίζει ότι αναχαίτισε 18 από τους 20 πυραύλους.

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη παρουσίασε την επίθεση ως αντίποινα για προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής, χώροι προετοιμασίας και ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα αεροσκαφών. Κατά την ιρανική πλευρά, τα πλήγματα προκάλεσαν «βαριές ζημιές» στις εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η χώρα δέχθηκε πυραυλική επίθεση από το ιρανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 18 πυραύλους.

Σύμφωνα με το ιορδανικό επιτελείο, ακόμη δύο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα από τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της αντιπαράθεσης, καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλέον άμεσα στρατιωτικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: newsbomb.gr