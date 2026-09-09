Ο Σοφιάν Άμραμπατ σε ανοιχτή κόντρα με τον προπονητή του Μαρόκου!

Ο Σοφιάν Άμπραμπατ άνοιξε κόντρα με τον ομοσπονδιακό προπονητή του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχντί θέτοντας εαυτόν εκτός Εθνικής.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να συνεχίσω να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα υπό τον νυν προπονητή. Ως εκ τούτου, δεν είμαι διαθέσιμος για επιλογή όσο αυτός παραμένει επικεφαλής.

Από σεβασμό για την εθνική ομάδα και όλους τους εμπλεκόμενους, προτιμώ να κρατήσω ιδιωτικούς τους λόγους πίσω από αυτήν την απόφαση. Θέλω να είμαι σαφής: δεν αποσύρομαι από το διεθνές ποδόσφαιρο και δεν κλείνω την πόρτα για να εκπροσωπήσω ξανά το Μαρόκο», ανέφερε ο Άμραμπατ σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Άμραμπατ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα στον Άγιαξ, ήταν βασικό μέλος της ομάδας του Μαρόκου που έφτασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 υπό τον πρώην προπονητή Ουαλίντ Ρεγκαγκί, τον οποίο αντικατέστησε ο Ουαχντί τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.