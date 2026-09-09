H Αλ Ιτιχάντ «χρυσώνει» τον Σεμσντίν Ταλμπί

O Μαροκινός μεσοεπιθετικός της Σάντερλαντ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Ιτιχάντ, που του προσφέρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής «κόπηκε» από την ευρωπαϊκή λίστα της Σάντερλαντ, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της αγγλικής ομάδας, Ρεγκίς Λε Μπρι, με την Αλ Ιτιχάντ να καταθέτει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Οι Σαουδάραβες μπορούν να κάνουν μεταγραφές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, με την Αλ Ιτιχάντ να προσφέρει στην Σάντερλαντ το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, για την απόκτηση του 21χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο Σεμσντίν Ταλμπί από την πλευρά του έχει δεχθεί μια πλουσιοπάροχη προσφορά από την Αλ Ιτιχάντ και περιμένει την επίτευξη συμφωνίας με την Σάντερλαντ για να μετακινηθεί στην Σαουδική Αραβία.