Σπόρτινγκ: Πήρε τον Θοδωρή Παυλόπουλο

Ο Σπόρτινγκ έκανε δικό του τον 19χρονο Θοδωρή Παυλόπουλο, ένα παιδί που αναδείχθηκε από τον Μίλωνα, έπαιξε στον Ολυμπιακό, με συμμετοχή και στην ανδρική ομάδα και την προηγούμενη σεζόν ήταν σε ακαδημία στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του Σπόρτιγκ

«Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ανακοινώνει τη συμφωνία του με τον Θοδωρή Παυλόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ανδρών για τη σεζόν 2026/27.

Ο 19χρονος περιφερειακός (1μ.95), ο οποίος συμμετέχει εδώ και αρκετές ημέρες στην προετοιμασία για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 1 και αγωνίστηκε στις αναμετρήσεις με Παπάγο, Αιγάλεω, Μίλωνα, γεννήθηκε στην Καλαμάτα και εκεί έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα με τον Πρωτέα Καλαμάτας, την Αναγέννηση ΑΠΣ και τον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης Καλαμάτας.

Ο Παυλόπουλος πέρασε από τα τμήματα υποδομής του Μίλωνα και του Ολυμπιακού, ενώ με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε και στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και μάλιστα σκόραρε σε εντός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, τον Ιανουάριο του 2025.

Σε Adidas Next Gen Tournament της EuroLeague, τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ουλμ, έγραψε μέσους όρους 15 πόντων, 5.2 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1.8 κλεψιμάτων, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε ακαδημία των ΗΠΑ (DME Academy Wisconsin) πριν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει την φανέλα του Σπόρτιγκ.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ καλωσορίζει τον Θοδωρή Παυλόπουλο στο κλειστό των Πατησίων και του εύχεται υγεία»