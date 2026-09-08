Μίλαν: Ξανά στο κόλπο για Έντρικ οι «ροσονέρι»

Η Μίλαν στοχεύει στην απόκτηση του Έντρικ από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που θα έχει ο Βραζιλιάνος.

Η Μίλαν ετοιμάζεται να επαναφέρει το ενδιαφέρον της για τον Έντρικ τον Ιανουάριο, μετά την άρνηση του Ζοσέ Μουρίνιο για τον δανεισμό του παίκτη το καλοκαίρι.

Η Μίλαν είχε ήδη πραγματοποιήσει απευθείας συζητήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ο 20χρονος παρέμεινε στην Ισπανία για το πρώτο μισό της σεζόν.

Οι «ροσονέρι» επιδιώκουν τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς και σκοπεύουν να επανέλθουν, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που θα έχει ο Έντρικ μέχρι τον Ιανουάριο.

Ο νεαρός εξτρέμ αγωνίστηκε στο περσινό μισό της σεζόν για λογαριασμό της Λυών με τη μορφή δανεισμού, με τη φανέλα της οποίας σημείωσε 8 τέρματα και 8 ασίστ σε 21 ματς.