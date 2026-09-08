Έξαλλος ο Βινίσιους με τον διαιτητή: «Κατέβασε τα χέρια σου»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ ζήτησε εξηγήσεις από τον διαιτητή Ερνάντεθ μετά το τέλος του αγώνα, δέχθηκε την κίτρινη κάρτα και έγινε… έξαλλος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μπέτις με 1-0, με τον Βινίσιους να έρχεται σε λογομαχία με τον διαιτητή Ερνάντεθ μετά το τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος πλησίασε τον διαιτητή στο τέλος του αγώνα, ο οποίος τον προειδοποίησε πάνω από μία φορά, ώστε να κρατήσει απόσταση. Παρόλα αυτά, ο «Βίνι» επέμενε και του είπε «Κατέβασε τα χέρια σου! Κατέβασε τα χέρια σου για να σου μιλήσω».

Εν τέλει ο εξτρέμ της «βασίλισσας» δέχθηκε την κίτρινη κάρτα και έγινε έξαλλος, όπως και ο Ζοσέ Μουρίνιο. «Πλησίασε τον διαιτητή και πριν καν τον φτάσει, του έδειξε κίτρινη κάρτα. Γιατί; Μας λένε πάντα ότι ο αρχηγός μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις από τον διαιτητή», είπε ο Πορτογάλος προπονητής.

Ο διαιτητής στην έκθεσή του ανέφερε πως κιτρίνισε τον 26χρονο επειδή «έκανε παρατηρήσεις σχετικά με μία από τις αποφάσεις μου μόλις τελείωσε ο αγώνας, ενώ ήμασταν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο».