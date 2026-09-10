Συνεχίζει στα 40 του: Στην Ευρώπη ο Ντουάιτ Χάουαρντ (vid)

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ θα αγωνιστεί στην Ευρώπη τη νέα σεζόν με την φανέλα της Μπλακ Φόρτρες Τιφλίδας.

Ο θρυλικός Ντουάιτ Χάουαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του σε ηλικία 40 ετών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη! Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο «Superman», τη νέα σεζόν θα φοράει την φανέλα της Μπλακ Φόρτρες Τιφλίδας.

O Χάουαρντ έχει «γράψει» τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ, κατακτώντας και το πρωτάθλημα το 2020 με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Το 202 έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο ΝΒΑ με τους «Λιμνανθρώπους» και έπειτα αγωνίστηκε σε Ταϊβάν, Ντουμπάι αλλά και στην λίγκα BIG3.

Θυμίζουμε πως είναι οκτώ φορές All-Star, έχει επιλεχθεί πέντε φορές στην All-NBA team και έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο του καλύτερου αμυντικού. Τέλος, ήταν κορυφαίος ριμπάουντερ πέντε φορές και δύο φορές κορυφαίος μπλοκέρ.