Ντεμπούτο Δουβίκα - Κόμο στην «σκηνή» της Ευρώπης!

Η αντίπαλος της ΑΕΚ κάνει... πρεμιέρα στο Champions League, όπως και ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός, ως βασικός μάλιστα!

Ντεμπούτο για την Κόμο στο Champions League, αλλά και για τον Τάσο Δουβίκα, τον βασικό σέντερ φορ της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας που υποδέχεται τη γερμανική Λειψία στο μικρό «στολίδι» της περιοχής, το γραφικό «Τζιουζέπε Σινιγκάλια».

Για πρώτη φορά, ο 27χρονος διεθνής επιθετικός θα αγωνιστεί «στ' Αστέρια», ενώ αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή του, καθώς το 2018 έπαιξε για 33 λεπτά με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης στα προκριματικά του Europa League!

Η ενδεκάδα της Κόμο που υποδέχεται τη Λειψία απόψε (10/9, 22:00):