Με... συνταγή ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά ο Παναθηναϊκός (pic)

Γνωστή έγινε η 11άδα του Παναθηναϊκού για το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.

Έτοιμος για το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην Κηφισιά είναι ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην αλλάζει απολύτως τίποτα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο Πένια παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο ξεκινούν οι Καμαρά και Κάνγκουα, ενώ στα πλάγια παραμένουν οι Αντίνο και Ταμπόρδα. Τέλος, ξανά στην επίθεση θα αρχίσουν οι Λιβάι Γκαρσία και Τετέι.

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Λούζα, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Αμπάντα, Ου. Σόουζα, Ζολίμπουα, Μάνσο, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Κουσουλός, Αντονίσε, Ζ. Σόουζα, Σαγκάλ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Δοϊρανλής, Μπένι, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Γιάγκνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Χριστόπουλος.