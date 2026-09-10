Βόσνιο «μουντιαλικό» μέσο υπέγραψε ο Βόλος Elabet!

Τον 28χρονο Τζένις Μπούρνιτς από τη γερμανική Καρλσρούη έφερε στη Μαγνησία η ομάδα του Κώστα Μπράτσου, ο οποίος μέτρησε δυο συμμετοχές στο πρόσφατο ιστορικό Μουντιάλ!

Η ανακοίνωση του Βόλου για την απόκτηση του έμπειρου μέσου, Τζένις Μπούρνιτς:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABEΤ ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου αμυντικού μέσου Dzenis Burnic.

Ο Dzenis Burnic αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET και άμεσα ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Dzenis Burnic τα τρία τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην γερμανική Καρλσρούη έχοντας 97 συμμετοχές με 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Χαϊντεχνάιμ, Ντιναμό Δρέσδης και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Dzenis Burnic είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας έχοντας καταγράψει 22 συμμέτοχές, εκ των οποίων οι 2 στο τελευταίο Μουντιάλ.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Dzenis Burnic στην οικογένεια της».