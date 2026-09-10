Kωδικός «Βαλένθια»...

Η Βαλένθια έκανε μία εκπληκτική χρονιά πέρυσι όμως μετά... σκόρπισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Τώρα, καλείται να αναδομηθεί χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Γράφει ο Χοσέ Μ. Πουέρτας.

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα δύσκολο στην αναδόμηση μιας ομάδας μετά από μια ιστορική σεζόν: να το κάνεις χωρίς να φαίνεται καν ότι βρίσκεσαι σε διαδικασία αναδόμησης.

Αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Βαλένθια. Μόλις πριν από λίγους μήνες κατέκτησε τον τίτλο της Liga Endesa, προσθέτοντάς τον στο Super Cup Ισπανίας και στη συμμετοχή της στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Σήμερα, μεγάλο μέρος εκείνης της ομάδας αποτελεί παρελθόν.

Ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Μπρανκού Μπάντιο μετακόμισε στον Παναθηναϊκό. Ο Χάιμε Πραντίγια υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπράξτον Κι κατέληξε στη Φενέρμπαχτσε. Ο Σέρχιο ντε Λαρέα πέρασε τον Ατλαντικό για λογαριασμό των Ντάλας Μάβερικς. Και ίσως ακόμη σημαντικότερα από όλους αυτούς, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποχώρησε από τη Βαλένθια για να αναλάβει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Εννέα παίκτες και ένας προπονητής έφυγαν. Παρ’ όλα αυτά, η Βαλένθια θέλει να παραμείνει Βαλένθια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της αναδόμησης.

Οι κινήσεις του φετινού καλοκαιριού δεν αφορούσαν απλώς την αντικατάσταση ονομάτων. Αφορούσαν τη διατήρηση μιας αγωνιστικής ταυτότητας παρά τη μαζική απώλεια ταλέντου. Τη συνέχιση μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας γύρω από το μπάσκετ, η οποία διαμορφώθηκε κατά τη δεύτερη θητεία του Μαρτίνεθ στον σύλλογο.

Η περσινή Βαλένθια ήταν φρενήρης, επιθετική, σκληρή και γρήγορη. Μια ομάδα ικανή να μετατρέπει κάθε παιχνίδι σε μια αδιάκοπη ακολουθία αποφάσεων, κατοχών και διεκδικήσεων. Η απώλεια τόσων παικτών θα μπορούσε εύκολα να σημαίνει και απώλεια αυτού του DNA. Η απάντηση, όμως, ήταν ξεκάθαρη.

Ο Τι Τζέι Σορτς δεν είναι ο Ζαν Μοντέρο και πιθανότατα δεν πρέπει να προσπαθήσει να γίνει. Ωστόσο, μοιράζεται μαζί του ένα χαρακτηριστικό που μοιάζει θεμελιώδες για το συγκεκριμένο πρότζεκτ: την ικανότητα να δημιουργεί πλεονεκτήματα με την ντρίμπλα, να παίζει σε υψηλό ρυθμό, να επιτίθεται χωρίς δισταγμό και να διαθέτει μια προσωπικότητα που αναγκάζει τις αντίπαλες άμυνες να έχουν συνεχώς το βλέμμα τους πάνω στην μπάλα.

Η απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ με διαβατήριο Βόρειας Μακεδονίας δεν εγγυάται ότι η Βαλένθια θα αναπαράγει ακριβώς το μπάσκετ της περσινής σεζόν. Κάνει όμως εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε μια ομάδα που θα είναι ικανοποιημένη παίζοντας σε χαμηλό τέμπο.

Υπάρχει, επίσης, ο Αρμόνι Μπρουκς, η άφιξη του οποίου προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό επιθετικό όπλο στην περιφέρεια. Αν ο Σορτς καταφέρει να βγάλει μια άμυνα από τις ισορροπίες της, ο Μπρουκς μπορεί να μετατρέψει τους χώρους που δημιουργούνται από τις διεισδύσεις του σε άμεσους πόντους.

Και αυτό μόνο λεπτομέρεια δεν είναι. Σε μια ολοένα και πιο σκληρή EuroLeague, όπου οι άμυνες μπορούν να αλλάζουν σχεδόν τα πάντα, η παρουσία σουτέρ που τιμωρούν από την περιφέρεια δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα. Και ο Μπρουκς ήταν ένας από τους κορυφαίους σουτέρ της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν.

Η Βαλένθια, λοιπόν, δεν προσπάθησε απλώς να αντικαταστήσει κομμάτια. Προσπάθησε να διατηρήσει τους μηχανισμούς της.

Ο Γκονσάλο Κορμπαλάν και ο Μάριο Σεντ-Σουπερί εντάσσονται στην ίδια λογική. Δύο διαφορετικά στοιχήματα, με κοινά χαρακτηριστικά τη νεότητα, τη φιλοδοξία και τα περιθώρια εξέλιξης. Ο Κορμπαλάν έρχεται έχοντας αποδείξει στην Μπούργος ότι η Liga Endesa δεν είναι επίπεδο μεγαλύτερο από τις δυνατότητές του, ενώ ο Σεντ-Σουπερί επιστρέφει από την εμπειρία του στο Gonzaga με τη φήμη ενός από τα πιο ενδιαφέροντα νεαρά ισπανικά πρότζεκτ στην περιφέρεια. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να γίνουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Το άλλο μεγάλο όνομα αυτής της αναδόμησης είναι ο Τσάβι Άλμπερτ.

Η αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε αποχώρηση παίκτη. Όχι επειδή η Βαλένθια δεν μπορούσε να βρει άλλον προπονητή, αλλά επειδή η αντικατάσταση ενός προπονητή μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος και συμμετοχή σε Final Four φέρνει αναπόφευκτα συγκρίσεις. Ειδικά όταν πρόκειται για μια μορφή-σύμβολο της πόλης. Άλλωστε, ο Μαρτίνεθ είχε οδηγήσει τη Βαλένθια και στον προηγούμενο τίτλο της Liga Endesa, το 2017.

Κάθε αρνητικό σερί, κάθε ήττα και κάθε τακτική επιλογή θα συγκρίνεται αναπόφευκτα με όσα πέτυχε ο προκάτοχός του.

Ο Άλμπερτ, που είχε ήδη αναλάβει πρώτος προπονητής στο φινάλε της σεζόν 2023-24 μετά την απομάκρυνση του Άλεξ Μουμπρού, έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στη Βαλένθια. Παράλληλα, υπήρξε και άμεσος συνεργάτης του Μαρτίνεθ τις δύο τελευταίες χρονιές.

Η πίεση θα είναι αναμφίβολα μεγάλη. Ο Άλμπερτ, όμως, ξεκινά με ένα σημαντικό πλεονέκτημα: γνωρίζει το «σπίτι». Δεν δείχνει διατεθειμένος να γκρεμίσει όσα χτίστηκαν για να επιβάλει από την αρχή τη δική του φιλοσοφία. Το πιθανότερο είναι να προσπαθήσει να εξελίξει ό,τι ήδη υπήρχε, όσο δύσκολο κι αν αποδειχθεί αυτό.

Η γραμμή των ψηλών αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ερωτηματικό.

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι προσφέρει ταλέντο, ευκινησία και την ικανότητα να ανοίγει το γήπεδο. Ο Μο Γκιέ προσθέτει δύναμη και ενέργεια. Οι Νέιτ Ρούβερς, Γιανκούμπα Σίμα και Νιλ Σακό εξασφαλίζουν συνέχεια στη θέση του σέντερ, αν και με πολύ διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Και η προσωρινή επιστροφή του Χασιέλ Ριβέρο, με συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα, προσθέτει ένα γνώριμο και ισχυρό κομμάτι στο παζλ. Ο Κουβανός είχε ήδη αγωνιστεί για δύο σεζόν στη Βαλένθια και η παρουσία του προσφέρει βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, όσο ο σύλλογος συνεχίζει να διαμορφώνει τη φροντ λάιν του.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ερώτημα που αιωρείται αναπόφευκτα πάνω από αυτή την ομάδα μετά από μια τόσο μεγάλη απώλεια ταλέντου:

Υπάρχει αρκετή ποιότητα για να αντέξει τη φθορά μιας ολόκληρης σεζόν σε EuroLeague και Liga Endesa;

Φυσικά, οι προσδοκίες έχουν αλλάξει μετά από όσα συνέβησαν πέρσι. Και αυτό δημιουργεί ένα συναρπαστικό παράδοξο για τη Βαλένθια.

Ο σύλλογος έχασε σχεδόν ολόκληρο τον βασικό κορμό που του χάρισε την κορυφαία σεζόν της ιστορίας του. Ταυτόχρονα, όμως, πέτυχε κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητο: τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης πλέον «ψωνίζουν» από τη Roig Arena, εκεί όπου η Βαλένθια χτίζει εδώ και χρόνια το σπουδαιότερο ανεξάρτητο μπασκετικό πρότζεκτ της Ισπανίας. Ένα πρότζεκτ χωρίς την ποδοσφαιρική ομπρέλα προστασίας που διαθέτουν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Γι’ αυτό και η επιτυχία της Βαλένθια δεν πρέπει να μετρηθεί με βάση το αν οι Μοντέρο, Μπάντιο ή Πραντίγια θα ξεχαστούν.

Πρέπει να μετρηθεί με βάση το αν ο σύλλογος μπορεί να παράγει νέους παίκτες αυτού του επιπέδου. Παίκτες που έρχονται, εξελίσσονται, πετυχαίνουν και αργά ή γρήγορα γίνονται στόχος των οικονομικών γιγάντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Γι’ αυτό, όσο δύσκολη κι αν αποδειχθεί η φετινή σεζόν, θα ήταν επικίνδυνο να κριθεί η Βαλένθια αποκλειστικά από τα αποτελέσματά της.

Οι «νυχτερίδες» χτίζουν ξανά από την αρχή. Και μπορεί αυτή η αναδόμηση να έχασε ορισμένα εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα, όμως δεν φαίνεται να έχασε τη φιλοδοξία της.

Η ιδέα εξακολουθεί να υπάρχει.

Και πλέον εναπόκειται στον Τσάβι Άλμπερτ να μετατρέψει αυτή την ιδέα σε ομάδα. Να αποδείξει ότι η Βαλένθια μπορεί να επιβιώσει μετά από την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, μετά την κληρονομιά ενός προπονητή που άφησε βαθύ αποτύπωμα και μετά τη νοσταλγία για παίκτες που φόρεσαν τα πορτοκαλί και πιθανότατα δεν θα τα φορέσουν ποτέ ξανά.

Έτσι, ύστερα από τη μαζική έξοδο ταλέντου που βίωσε η Βαλένθια, η πραγματική πρόκληση δεν είναι η αναδόμηση.

Είναι να αποδείξει ότι έμαθε πώς να εξελίσσεται…