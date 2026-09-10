Άρης: Ενδεκάδα με Τιάμ και πολλές αλλαγές στην Τρίπολη

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Αστέρα, για την αναμέτρηση της 2ης στροφής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Οι επίλεκτοι του Μιχάλη Γρηγορίου για την πρεμιέρα του Άρη στην League Phase του Κυπέλλου.

Ο Βέλιο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με δίδυμο στα στόπερ τους Τιάμ - Σούταλο. Στις πλευρές θα βρίσκονται οι Χαρούπας - Πετρίς, ενώ μπροστά τους, στα χαφ θα καλύπτουν οι Βοριαζίδης και Ράσιτς, με τον Μανού Γκαρθία στο "10".

Η τριπλέτα της επίθεσης θα αποτελείται από τους Μιρ- Παλάσιος στις πλευρές και τον Κουαμέ στην αιχμή του δόρατος.

Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Σούταλο, Τιάμ, Χαρούπας, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Παλάσιος, Γκαρθία, Μιρ, Κουαμέ.