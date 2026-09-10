Άρης: Ενδεκάδα με Τιάμ και πολλές αλλαγές στην Τρίπολη

Οι επίλεκτοι του Μιχάλη Γρηγορίου για την πρεμιέρα του Άρη στην League Phase του Κυπέλλου.
Ο Βέλιο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με δίδυμο στα στόπερ τους Τιάμ - Σούταλο. Στις πλευρές θα βρίσκονται οι Χαρούπας - Πετρίς, ενώ μπροστά τους, στα χαφ θα καλύπτουν οι Βοριαζίδης και Ράσιτς, με τον Μανού Γκαρθία στο "10".
Η τριπλέτα της επίθεσης θα αποτελείται από τους Μιρ- Παλάσιος στις πλευρές και τον Κουαμέ στην αιχμή του δόρατος.
Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Σούταλο, Τιάμ, Χαρούπας, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Παλάσιος, Γκαρθία, Μιρ, Κουαμέ.