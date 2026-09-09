Σοκ: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σοκ στην Ελλάδα, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπίς άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ηταν μόλις 54 ετών και η αιτία θανάτου είναι ανακοπή.

Τα πρώτα χρόνια και η αγάπη για το τραγούδι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια του Πειραιά, όπου και μεγάλωσε, ενώ η οικογένειά του είχε καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης. Από πολύ μικρός είχε στενή σχέση με τη μουσική, έχοντας ως βασικά ακούσματα μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλλα και η Χάρις Αλεξίου.

Σε ηλικία 15 ετών αποφάσισε ότι ήθελε να ακολουθήσει επαγγελματικά το τραγούδι. Τα πρώτα του βήματα έγιναν σε νυχτερινά κέντρα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 εμφανίστηκε στην Πάτρα, όπου τον εντόπισαν άνθρωποι της δισκογραφικής βιομηχανίας. Το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Μεσάνυχτα και κάτι», ανοίγοντας έναν κύκλο συνεχούς παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, συνδυάζοντας το λαϊκό τραγούδι με πιο σύγχρονα pop και dance στοιχεία. Τραγούδια και δίσκοι του γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ οι εμφανίσεις του, στις πίστες αποτέλεσαν για δεκαετίες σημείο αναφοράς στην αθηναϊκή νυχτερινή διασκέδαση.

Παράλληλα, ο Μαζωνάκης ξεχώρισε για την εκκεντρική σκηνική του παρουσία, τις ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές και τη διάθεσή του να πειραματίζεται, δημιουργώντας μια εικόνα διαφορετική από εκείνη του παραδοσιακού λαϊκού τραγουδιστή. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μουσική, είχε συνδέσει το όνομά του με πολλές από τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων και είχε αποκτήσει ένα κοινό που τον ακολουθούσε σταθερά από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα.

Πηγή: Ethnos.gr