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Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσερς

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Εκδικάστηκε η έφεση των «πράσινων» για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Νιγηριανό επιθετικό, μετά την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της έφεσης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κατά της ποινής που επιβλήθηκε στον Σϊριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές, για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών (μέχρι την Παρασκευή 11/9), αν και το πιθανότερο είναι να γίνει γνωστή την Πέμπτη, ή ακόμη και εντός της ημέρας.

Στο «τριφύλλι» είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για μείωση της ποινής, από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Ο Ντέσερς σε κάθε περίπτωση θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά, ενώ αν δεν μειωθεί η τιμωρία του, θα μείνει εκτός και από τα παιχνίδια με Παναιτωλικό (Super League) και Κηφισιά (Κύπελλο).

Η αισιοδοξία στους «πράσινους» πηγάζει από το γεγονός πως θεωρούν πως πρόκειται για απώθηση (τιμωρείται με 1 αγωνιστική) και όχι για βιαιοπραγία. Το φύλλο αγώνα γράφει για «βίαιη διαγωγή» και όχι για «βιαιοπραγία», ενώ από το «τριφύλλι» τόνισαν πως αυτό διαπιστώνεται και μέσω του video.

Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσερς