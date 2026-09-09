Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσερς

Εκδικάστηκε η έφεση των «πράσινων» για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Νιγηριανό επιθετικό, μετά την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της έφεσης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κατά της ποινής που επιβλήθηκε στον Σϊριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές, για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών (μέχρι την Παρασκευή 11/9), αν και το πιθανότερο είναι να γίνει γνωστή την Πέμπτη, ή ακόμη και εντός της ημέρας.

Στο «τριφύλλι» είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για μείωση της ποινής, από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Ο Ντέσερς σε κάθε περίπτωση θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά, ενώ αν δεν μειωθεί η τιμωρία του, θα μείνει εκτός και από τα παιχνίδια με Παναιτωλικό (Super League) και Κηφισιά (Κύπελλο).

Η αισιοδοξία στους «πράσινους» πηγάζει από το γεγονός πως θεωρούν πως πρόκειται για απώθηση (τιμωρείται με 1 αγωνιστική) και όχι για βιαιοπραγία. Το φύλλο αγώνα γράφει για «βίαιη διαγωγή» και όχι για «βιαιοπραγία», ενώ από το «τριφύλλι» τόνισαν πως αυτό διαπιστώνεται και μέσω του video.