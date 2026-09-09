«Ένα» με τον κόσμο οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β με... ξεχωριστό οργανωτή (vid)

«Ένα» με τον κόσμο έγιναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β στην Τούμπα, με την παράσταση να... κλέβει ο Δημήτρης Τσοπούρογλου που είχε αγκαλιά το παιδί του.

Ντέρμπι ακατάλληλο για... καρδιακούς στην Τούμπα, με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου να ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ-πέναλτι του Σιφναίου.

Τελικό 1-1 και από έναν βαθμό για τις δύο ομάδες, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ Β να γίνονται... ένα μετά τη λήξη με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, ευχαριστώντας τον για τη στήριξη.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Τσοπούρογλου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών είχε στην αγκαλιά του το παιδί του, χαρίζοντας μία (ακόμα) όμορφη στιγμή από την αναμέτρηση.



Δείτε το σχετικό βίντεο του SDNA: