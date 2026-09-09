Επίσημα τέλος ο Λαρεντζάκης από τον Ολυμπιακό - Τον ανακοινώνει η ΑΕΚ (vid)

Επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος ανακοινώνεται άμεσα από την ΑΕΚ.

Μετά από έξι χρόνια στους ερυθρόλευκους και 11 τίτλους σε όλα τα επίπεδα ο Έλληνας διεθνής γκαρντ αποχωρεί από την ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, με την οποία έχει συμφωνήσει.

«"Κόμπρα", σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και το «αντίο» του Ολυμπιακού, που δημοσίευσε και ένα βίντεο-αφιέρωμα για τον Λαρεντζάκη.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τρία Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!».