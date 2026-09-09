Αλκαράθ: «Φεύγω χαρούμενος και περήφανος»

Ο Κάρλος Αλκαράθ επέστρεψε στα γήπεδα μετά από περίπου 4.5 μήνες, οπότε... δεν τα βάφει μαύρα μετά την ήττα από τον Μπεν Σελτον στα προημιτελικά του US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

«Όπως είπα και πριν ξεκινήσει το τουρνουά, η προσδοκία μου ήταν να έρθω εδώ, να αγωνιστώ και, πάνω απ’ όλα, να έχω την υγεία μου ώστε να μπορώ να παίζω σε τέτοιου είδους αγώνες», είπε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο 23χρονος Ισπανός, που έφυγε με το χαμόγελο από το γήπεδο. «Ήταν πολύ κοντά. Ήταν πραγματικά πολύ κοντά. Οπότε δεν πρόκειται να απογοητευτώ επειδή στο τέλος δεν κατάφερα να πάρω τη νίκη. Είμαι απλώς χαρούμενος και περήφανος για τον εαυτό μου και για τον τρόπο που πάλεψα. Μετά το τρίτο σετ, σωματικά ήμουν πραγματικά πολύ κουρασμένος. Παρ’ όλα αυτά, βρήκα τον τρόπο να πιέσω τον εαυτό μου και να δώσω κάτι παραπάνω σωματικά. Στο πέμπτο σετ άρχισα να νιώθω όλο και καλύτερα. Όμως έπαιζα απέναντι σε έναν παίκτη που είναι θηρίο. Ο Σέλτον είναι απίστευτος παίκτης, πολύ δυνατός. Κατάφερε να διαχειριστεί εξαιρετικά το παιχνίδι και να παίξει πραγματικά πολύ καλά σε κάθε κατάσταση, οπότε του αξίζουν συγχαρητήρια. Όμως, φεύγω από το γήπεδο χαρούμενος. Φεύγω με ένα χαμόγελο, υγιής, και αυτό ακριβώς χρειαζόμουν».

Στη συνέχεια μίλησε για το χαμένο ματς τάι μπρέικ. «Το σερβίς είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές χάνεις. Θυμάμαι το τελευταίο τάι μπρέικ που έπαιξα· ήταν στο Παρίσι. Εκείνη τη στιγμή έπαιξα ένα απίστευτο παιχνίδι. Αυτή τη φορά, όταν προσπαθείς να παλέψεις και να ξεπεράσεις όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχεις σωματικά, όταν είσαι πολύ κουρασμένος, και φυσικά όταν εκείνος σερβίρει και σου ασκεί τόσο μεγάλη πίεση, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Σκέφτεσαι απλώς να βάλεις την επιστροφή μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να μπεις στον πόντο ή αν θα πάρει έναν εύκολο πόντο από το σερβίς του. Πιστεύω ότι σε τέτοιες στιγμές αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα χάρη στο σερβίς του. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο σε τέτοιες στιγμές».