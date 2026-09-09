ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μαζωνάκη: «Καλό ταξίδι, δε θα σε ξεχάσουμε»

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στην Ελλάδα και στο χώρο της μουσικής σκηνής, αγγίζοντας πάντως και τον αθλητισμό.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα για την μεγάλη απώλεια του καλλιτέχνη, αναφέροντας:

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».