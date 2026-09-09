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ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μαζωνάκη: «Καλό ταξίδι, δε θα σε ξεχάσουμε»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στην Ελλάδα και στο χώρο της μουσικής σκηνής, αγγίζοντας πάντως και τον αθλητισμό.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα για την μεγάλη απώλεια του καλλιτέχνη, αναφέροντας:

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μαζωνάκη: «Καλό ταξίδι, δε θα σε ξεχάσουμε»