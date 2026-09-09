Τέσσερις διψήφιοι και κορυφαίος ο Σάριτς στη νίκη της Εφές επί της Λοκομοτίβ Κουμπάν

Ο Κροάτης σέντερ και νέο μεταγραφικό απόκτημα της Εφές, ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους (3/5 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ. Σε διψήφιο επίπεδο πόντων έφτασαν και οι Κόλιν Μάλκολμ, Σάντι Γιούστα (από 12 πόντους) και από κοντά ήταν και ο Ντάρον Ράσελ (11π.).
Ο Μάικ Τζέιμς αγωνίστηκε για 19’ μετρώντας 9 πόντους (2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/6 βολές) μαζί με 4 ασίστ, ενώ ο Κάι Τζόουνς είχε 6 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 49-35, 67-54, 85-74
📊 Maç Sonu:— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 9, 2026
Dario Šarić 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist
Santi Yusta 12 sayı, 2 ribaund
Collin Malcolm 12 sayı
Daron Russell 11 sayı, 1 ribaund, 1 asist
Mike James 9 sayı, 4 asist
Jordan Loyd 6 sayı, 2 ribaund, 2 asist
Matthew Strazel 6 sayı, 1 ribaund, 4 asist
Kai Jones 6 sayı, 12…