Τέσσερις διψήφιοι και κορυφαίος ο Σάριτς στη νίκη της Εφές επί της Λοκομοτίβ Κουμπάν

Με τον Ντάριο Σάριτς να ηγείται επιθετικά, η Αναντολού Εφές επικράτησε με 85-74 της Λοκομοτίβ Κουμπάν στο Gloria Cup 2026.

Ο Κροάτης σέντερ και νέο μεταγραφικό απόκτημα της Εφές, ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους (3/5 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ. Σε διψήφιο επίπεδο πόντων έφτασαν και οι Κόλιν Μάλκολμ, Σάντι Γιούστα (από 12 πόντους) και από κοντά ήταν και ο Ντάρον Ράσελ (11π.).

Ο Μάικ Τζέιμς αγωνίστηκε για 19’ μετρώντας 9 πόντους (2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/6 βολές) μαζί με 4 ασίστ, ενώ ο Κάι Τζόουνς είχε 6 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 49-35, 67-54, 85-74