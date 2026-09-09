Ο Ολυμπιακός κινείται για χαφ που έφτασε μία... ανάσα από τον Άρη

Για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ζαουί φέρεται να κινείται ο Ολυμπιακός, με το Ιβοριανό άσο να έχει βρεθεί πριν λίγες μέρες μία... ανάσα από τον Άρη.

Ενίσχυση στα χαφ φαίνεται ψάχνει ο Ολυμπιακός, με ρεπορτάζ από το εξωτερικό να αναφέρει πως κινείται για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ζαουί.

Το όνομα του Αλεξάντερ Ζαουί έχει εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο για ελληνική ομάδα, καθώς ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτησή του τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, ωστόσο τελικά δεν προχώρησε το deal.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ «ο Ζαουάι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη Μπαστιά τις επόμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του μέσου. Διαπραγματεύσεις για ποσό ελαφρώς υψηλότερο από 2 εκατ. €. Ο Ιβοριανός συμφωνεί σε συμβόλαιο 4 ετών».