Ο Ολυμπιακός κινείται για χαφ που έφτασε μία... ανάσα από τον Άρη

Ενίσχυση στα χαφ φαίνεται ψάχνει ο Ολυμπιακός, με ρεπορτάζ από το εξωτερικό να αναφέρει πως κινείται για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ζαουί.
Το όνομα του Αλεξάντερ Ζαουί έχει εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο για ελληνική ομάδα, καθώς ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτησή του τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, ωστόσο τελικά δεν προχώρησε το deal.
Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ «ο Ζαουάι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη Μπαστιά τις επόμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του μέσου. Διαπραγματεύσεις για ποσό ελαφρώς υψηλότερο από 2 εκατ. €. Ο Ιβοριανός συμφωνεί σε συμβόλαιο 4 ετών».
Alexandre Zaouai pourrait quitter Bastia dans les prochains jours. L'Olympiakos est en pôle position pour s'attacher les services du milieu. Négociations sur un montant légèrement supérieure à 2 M€. L'Ivoirien est d'accord sur un contrat de 4 ans. #Mercato— Marc Mechenoua (@LeMechenoua) September 9, 2026