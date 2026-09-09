Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γκολ - ποίημα από τον Αντεγέμι και 2-0 (vid) 09-09-2026 20:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γερμανός εξτρέμ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και με εντυπωσιακό τρόπο διπλασιάζε τα τέρματα των Καταλανών απέναντι στη Φέγενορντ. Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Τι θα γίνει με το «The Voice»: Η απόφαση του ΣΚΑΪ μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη dailymedia.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Δεν είναι στο 6: Η θέση που πονάει περισσότερο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν το ανοιχτό μικρόφωνο της ΕΡΤ έκανε το πανελλήνιο να σαστίσει με αυτό που άκουσε menshouse.gr Γκολ - ποίημα από τον Αντεγέμι και 2-0 (vid) SHARE