Γκολ - ποίημα από τον Αντεγέμι και 2-0 (vid)

Ο Γερμανός εξτρέμ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και με εντυπωσιακό τρόπο διπλασιάζε τα τέρματα των Καταλανών απέναντι στη Φέγενορντ.