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Γκολ - ποίημα από τον Αντεγέμι και 2-0 (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Γερμανός εξτρέμ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και με εντυπωσιακό τρόπο διπλασιάζε τα τέρματα των Καταλανών απέναντι στη Φέγενορντ.
Γκολ - ποίημα από τον Αντεγέμι και 2-0 (vid)