Τα μεγάλα ματς του Ιβάνοβιτς και τα γκολ που έκαναν… θόρυβο στο Νησί (vids)

Ο Μιχάιλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ και η παρουσία του στη Μίλγουολ, έχει προσφέρει αρκετές παραστάσεις που ξεχώρισαν επί αγγλικού εδάφους – Το SDNA κάνει focus στο πρώτο γκολ και τα κορυφαία παιχνίδια του 21χρονου Σέρβου φορ στην Championship.

Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμ΄βης και μία από τις περιπτώσεις που έχει εξετάσει είναι αυτή του Μιχάιλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ.

Ο 21χρονος Σέρβος μετακόμισε στο Λονδίνο από τη Βοϊβοντίνα το καλοκαίρι του ΄24 και στην Αγγλία έχει ήδη καταφέρει να αφήσει το στίγμα του.

Και ορισμένα παιχνίδια του, εξηγούν το πώς και το γιατί.

Το παρθενικό γκολ

Το πρώτο «χτύπημα» του Ιβάνοβιτς με τη φανέλα της Μίλγουολ ήρθε στις 19 Οκτωβρίου 2024 και ήταν μία πρώτη γεύση της ικανότητάς του να επηρεάζει παιχνίδια ερχόμενος ακόμη και από τον πάγκο.

Η Μίλγουολ υποδεχόταν την Ντέρμπι και ο νεαρός Σέρβος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 73ο λεπτό. Έξι λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Τζέρι Γέιτς και όλα έδειχναν ότι θα έφευγαν από το Λονδίνο με το τρίποντο.

Ο Ιβάνοβιτς, όμως, είχε διαφορετική άποψη.

Στο 85' ο Σέρβος διατήρησε την ψυχραιμία του απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.

Παρακολουθήστε το γκολ μετά το 01:40.

Ήταν ουσιαστικά η «πρώτη συστημένη» επιστολή του Σέρβου στην Championship. Και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δεν θα ήταν η τελευταία φορά που ένα δικό του γκολ θα άλλαζε την τύχη ενός αγώνα της Μίλγουολ.

Η «εκτέλεση» στο 90+6'

Στις 21 Δεκεμβρίου 2024, απέναντι στην Μπλάκμπερν, το παιχνίδι βρισκόταν στο 0-0 μέχρι τις καθυστερήσεις.

Ο Ιβάνοβιτς εμφανίστηκε στο 90'+6', σκόραρε με κεφαλιά και χάρισε στη Μίλγουολ το 1-0 και το πρώτο της «τρίποντο» μετά από περισσότερο από έναν μήνα.

Παρακολουθήστε το γκολ μετά το 01:50

Η...υπογραφή κόντρα στη Λούτον

Ένα από τα παιχνίδια που ξεχώρισε, ήρθε τον Ιανουάριο του 2025 στο «Kenilworth Road». Λούτον - Μίλγουολ 0-1 και φαρδιά-πλατιά η υπογραφή του Σέρβου.

Παρακολουθήστε το γκολ μετά το 01:20

Η παράσταση με την Πόρτσμουθ

Ένα ματς που λειτουργεί ως... καρτ ποστάλ της πρώτης χρονιάς του στην Αγγλία, είναι εκείνο απέναντι στην Πόρτσμουθ στις 5 Απριλίου 2025.

Η Μίλγουολ νίκησε 2-1 και ο Ιβάνοβιτς πέτυχε και τα δύο γκολ, στο 57' και στο 87'. Το δεύτερο ήταν εκείνο που έκρινε την αναμέτρηση και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες των Λονδρέζων για τα play -offs.

«Διπλός» απέναντι στη Νόριτς

Από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Ιβάνοβιτς με τη Μίλγουολ, ήταν εκείνη απέναντι στη Νόριτς, στις 21 Απριλίου 2025.

Ο Σέρβος πέτυχε δύο γκολ, στο 8' και στο 69', οδηγώντας τα «Λιοντάρια» στη νίκη με 3-1 και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για είσοδο στα play-offs της Championship.

Στο Νησί πάντως, δεν ήταν όλα ευθεία γραμμή. Στη διάρκεια της δεύτερης σεζόν πέρασε και περιόδους ντεφορμαρίσματος. Ωστόσο ολοκλήρωσε την Championship του 2025-26 με 9 γκολ και 3 ασίστ, έχοντας σχεδόν 3.000 αγωνιστικά λεπτά.