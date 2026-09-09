Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού και μία από τις περιπτώσεις που έψαξε είναι αυτή του 21χρονου Σέρβου, Μιχάιλο Ιβάνοβιτς.

Μία περίπτωση για τη θέση του φορ που άρεσε στους Θεσσαλονικείς είναι αυτή του Μιχάιλο Ιβάνοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται την τελευταία διετία στη Championship με τη φανέλα της Μίλγουολ.

Ο 21χρονος Σέρβος επιθετικός έχει περάσει από τις ακαδημίες της Βοϊβοντίνα, ενώ στα 18 του χρόνια μετακόμισε στη Γένοβα της Ιταλίας για λογαριασμό της Σαμπντόρια, καταγράφοντας 31 συμμετοχές με την Κ19 αλλά και μία εμφάνιση σε επίπεδο Serie A με την πρώτη ομάδα.

Το καλοκαίρι του 2023 η Μίλγουολ έβγαλε από τα ταμεία της 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει κάτοικο Λονδίνου, σκοράροντας 22 γκολ σε 87 παιχνίδια την τελευταία διετία.

Μένει να δούμε αν είναι μία περίπτωση που θα «τελεσφορήσει» για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν «ψαχτεί» και για τον Γκαετάν Λαμπόρντ, ωστόσο, θα πρέπει να αποχωρήσει από την Αλ Ντιρίγια, κάτι που μέχρι στιγμής φαντάζει πολύπλοκο...

