Ξενύχτησε με ματσάρα η Νέα Υόρκη: Θρίαμβος Σέλτον επί Αλκαράθ! (vids)

Τη νίκη της ζωής του πέτυχε στη Νέα Υόρκη ο Μπεν Σέλτον, αφήνοντας εκτός ημιτελικών στο US Open τον Κάρλος Αλκαράθ!

Σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε στις 3.33 τα ξημερώματα και συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ, ο 22χρονος Αμερικανός (Νο.9) λύγισε τον κάτοχο του τίτλου (Νο.3) με 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 10-7 και έκλεισε ραντεβού στην τετράδα με τον Φράνσις Τιάφοου. Εγγυημένα, λοιπόν, θα υπάρχει Αμερικανός στον τελικό της Κυριακής (13/9)!

Οι δύο παίκτες έδωσαν πραγματικό σόου στο Arthur Ashe για 4.5 ώρες και τελικά νίκησε στις λεπτομέρειες ο Σέλτον, που έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση.

Ο Καρλίτος, από την άλλη, φάνηκε να χάνει την ενέργειά του στα μέσα του αγώνα, έκανε και δύο φορές εμετό, όμως κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα και να το παλέψει μέχρι το τέλος!

Προηγήθηκε, μάλιστα, με 3-5 στο τάι μπρέικ του πέμπτου σετ, αλλά ο Σέλτον έκανε σπουδαία αντεπίθεση και σφράγισε την πρόκριση μέσα σε αποθέωση από το κοινό, που ήταν διχασμένο λόγω της συμπάθειας προς τον Κάρλος! Ο ίδιος ο Ισπανός, πάντως, έφυγε με το χαμόγελο από το γήπεδο...

Ίσως γιατί επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό στον καρπό τον περασμένο Απρίλιο και μπόρεσε να παρουσιάσει αυτό το επίπεδο!

El tenis definitivamente te extrañó 💙 pic.twitter.com/ekTFpZosyG — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Ήταν η πρώτη νίκη του Μπεν επί του Αλκαράθ (1-3) και η πρώτη του σε βάρος παίκτη του Top 3 (1-17)! Mπορεί και να ήρθε η ώρα του...

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις αναμετρήσεις της ημέρας κρίθηκαν σε τρίτο σετ (τα τρία σε ματς τάι μπρέικ) και γι' αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Πριν τον αγώνα του Σέλτον με τον Κάρλος, η Τζέσικα Πεγκούλα είχε κάνει την ανατροπή κόντρα στην Έμα Ναβάρο με 3-6, 6-4, 6-3 και θα παίξει στα ημιτελικά με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Οι τετράδες της διοργάνωσης κλείνουν σήμερα με τα παιχνίδια Ζενγκ-Ριμπάκινα (18.30), Αντρέεβα-Γκοφ, Χατσάνοφ-Μπλοξ και Ζβέρεφ-Σερούντολο (02.30).