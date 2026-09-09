Γιαμάλ: «Πρέπει να παραμένω προσγειωμένος»

Στην ανάπτυξη της σωματικής του διάπλασης στάθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να παραμείνει προσγειωμένος.

Ο Λαμίν Γιαμάλ αναφέρθηκε στην ανάπτυξή και στην εξέλιξη της σωματικής του διάπλασης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Όταν είσαι 18 ετών, μεγαλώνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Λένε ότι είμαι δύο μέτρα ψηλός, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι «αγόρι» και μεγαλώνω. Είμαι πιο κοντός από τον Κουμπαρσί ή τον Μπερνάλ».

Παράλληλα, ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα, επεσήμανε ότι ωριμάζει σε μια ομάδα γεμάτη μεγαλύτερους και πιο καταξιωμένους παίκτες: «Είναι εύκολο να το διαχειρισθείς. Στα αποδυτήρια, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πετύχει περισσότερα από εμένα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, όταν γυρίζω σπίτι, πρέπει να παραμένω προσγειωμένος. Δεν φοβάμαι εάν μία ημέρα θα είμαι αναπληρωματικός. Υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι παίκτες εδώ».