«Δεν μπορούσε να μιλήσει ο Καρέτσας» – Οι μαρτυρίες των ανθρώπων της Ντόρτμουντ

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ έδωσε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση του Καρέτσα, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η αδιαθεσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ματς της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, «πάγωσε» τους πάντες, και οι πρώτες στιγμές ήταν δραματικές. Ο Έλληνας άσος σταμάτησε να τρέχει και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, αποχωρώντας στη συνέχεια με φορείο. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να είναι καθησυχαστικά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ξαφνικό πρόβλημα με το κυκλοφορικό, ενώ θα υποβληθεί και σε νέο γύρο εξετάσεων για να αποκλειστεί κάθε σοβαρό ενδεχόμενο.

Αυτά που ανέφερε ο Όλε Μποκ, που συνόδευσε τον Καρέτσα κατά την αποχώρησή του, είναι συγκλονιστικά. «Βγήκα μαζί του από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε ουσιαστικά να μιλήσει. Ελπίζουμε να γίνει πολύ γρήγορα καλά και να μην είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη ξαφνικά.

Μάλιστα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να σχετίζεται η αδιαθεσία του Καρέτσα με προπόνηση που είχε χάσει μέσα στην εβδομάδα, εξηγώντας ότι τότε αντιμετώπιζε διαφορετικό πρόβλημα.