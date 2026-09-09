Γκούντουριτς: «Ο Σάρας κρατάει σημειώσεις σε κόλλα Α4 ακόμα και για τις μικρές ομάδες της Τουρκίας»

Ο Μάρκο Γκούντουριτς σε δηλώσεις του μίλησε για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον τρόπο που προετοιμάζεται για ένα ματς, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sport Klub»:

«Οι πιο έντονες αναμνήσεις μου είναι από τον Σαρούνας. Πριν από κάθε παιχνίδι, η προετοιμασία διαρκεί δύο ή τρεις μέρες και μετά από κάθε προπόνηση είναι ήδη στον φορητό υπολογιστή του. Εμείς μένουμε για να σουτάρουμε και αυτός είναι στον φορητό υπολογιστή του και παρακολουθεί μπάσκετ. Προετοιμάζει τον αντίπαλο όλη μέρα, ψάχνοντας πού μπορούμε να του επιτεθούμε, πώς να τον αμυνθούμε, τι να κάνουμε.

Τα σημειώνει όλα. Πάντα έχει το σημειωματάριό του σε κόλλα Α4, γραμμένο με τα μικρότερα γράμματα για κάθε παιχνίδι. Πιθανότατα χρησιμεύει ως υπενθύμιση για αυτόν καθώς προχωράμε στην προετοιμασία.

Πολλοί προπονητές το κάνουν αυτό, αλλά αυτό που μου άφησε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι θα έκανε ακριβώς το ίδιο για έναν αγώνα τουρκικού πρωταθλήματος εναντίον της τελευταίας ομάδας της βαθμολογίας.

Αυτό είναι απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Προσεγγίζει κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, δεν υποτιμά κανέναν. Ξέρει ότι τα έδωσε όλα και έκανε ό,τι του αναλογούσε, και μετά, φυσικά, εξαρτάται από εμάς.

Γι' αυτό είναι τόσο συναισθηματικός και γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι στο γήπεδο. Ξέρει πόση ενέργεια επενδύει και ότι έκανε το καλύτερο δυνατό. Μετά νιώθει ενοχές όταν κάνουμε λάθος, δεν έχουμε συγκέντρωση και επαναλαμβάνει κάτι εκατό φορές».