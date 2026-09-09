Τεράστιος Χάαλαντ: Κορυφαίος σκόρερ στο Champions League από το 2019

Ο Έρλιγνκ Χάαλαντ σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Πόρτο με 2-0 και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ σε φάση ομίλων ή League Phase του Champions League από το 2019 και την πρώτη του σεζόν στη διοργάνωση, έχοντας 42 γκολ σε 39 συμμετοχές.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Πόρτο με 2-0 στην Πορτογαλία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να γράφει ιστορία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός έσπασε άλλη μια φορά τα... κοντέρ, καθώς με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στους «δράκους», έφτασε τα 42 γκολ σε 39 συμμετοχές σε φάση ομίλων ή League Phase του Champions League.

Η εν λόγω επίδοση αποτελεί την κορυφαία από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή από την πρώτη σεζόν του 26χρονου στη διοργάνωση, το 2019-20, ο οποίος σκοράρει... κατά ριπάς.