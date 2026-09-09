Νώτης: «Να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι»

Ο φόργουορντ των Μαχητών Πειραματικό Πεύκων, Γιώργος Νώτης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία της ομάδας: «Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη βδομάδα των προπονήσεων. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, που να είναι το καλύτερο για την ομάδα. Τέτοιες περιόδους πάντα υπάρχει γκρίνια, ανεξαρτήτως ομάδας, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να θέλει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι μια διαδικασία τελείως διαφορετική απ’ αυτήν της κανονικής περιόδου, ωστόσο είναι κάτι που πρέπει να γίνει και το… υπομένουμε.

Έχουμε κάνει δύο φιλικά και θα γίνουν κι άλλα μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ομάδα είναι αρκετά καλή, στόχος είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον τραυματισμό μέχρι τώρα, όλοι είμαστε ετοιμοπόλεμοι, ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή μας και προσπαθούμε να τις αφομοιώσουμε για τη συνέχεια της χρονιάς».

Για το ότι οι Μαχητές κράτησαν επτά παίκτες απ’ το περσινό ρόστερ: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά η ομάδα μας σ’ αυτό βασίζεται τα τελευταία χρόνια, στην ομοιογένεια που υπάρχει. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να κρατάμε έναν βασικό “κορμό” παικτών. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το γεγονός ότι είμαστε από τις λίγες ομάδες, εμείς και ο Πανερυθραϊκός, που κρατήσαμε έναν απ’ τους ξένους μας, τον Ντάριλ Μπανκς, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα και ότι τα πράγματα κυλούν ωραία. Τα άτομα της διοίκησης κάνουν καθημερινά ό,τι μπορούν ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε όλα τα εξωγηπεδικά ζητήματα και, νομίζω, είναι απ’ τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι».

Για τον στόχο της ομάδας τη νέα σεζόν: «Ιδανικά θα θέλαμε να μπούμε στη δεκάδα. Στην ουσία, η παραμονή είναι ο βασικός στόχος, απλά θέλουμε να τον πετύχουμε χωρίς να έχουμε το άγχος των play-out».

Για την αγωνιστική «ταυτότητα»: «Θα είναι πάνω-κάτω το ίδιο στυλ με πέρυσι. Θα προσπαθούμε να έχουμε έναν πιο γρήγορα ρυθμό, να βγαίνουμε στους αιφνιδιασμούς και θα θέλαμε να δυναμώσουμε και την άμυνά μας, να είμαστε δηλαδή λίγο πιο σκληροί σε σχέση με πέρυσι».

Για το ότι ο ίδιος πέρυσι βγήκε 1ος σε αξιολόγηση απ’ όλους τους Έλληνες της κατηγορίας, αλλά και 1ος συνολικά στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο: «Στόχος μου είναι να μπορέσω να το ξανά πάρω αυτό το βραβείο. Θέλω να συμβαδίζω και με τους στόχους της ομάδας. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω ένα βήμα παραπάνω να το κάνει και η ομάδα, αυτό θα ήταν ευχής έργον».

Για το ότι η ομάδα των Μαχητών είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στην Elite League: «Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν έχει τον αριθμό των ομάδων που αρμόζει σε μια τέτοια μπασκετική πόλη. Είναι αρκετά στενάχωρο αυτό, αλλά ελπίζω ότι με την άνοδο των τριών μεγάλων ομάδων της πόλης θα παρασυρθούν και οι από κάτω ομάδες. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι κάτι τόσο εύκολο».