Πρόστιμο στον Βολπάτο για χρήση κοκαΐνης

Ο Αυστραλός μέσος Κρίστιαν Βολπάτο, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία για υπερβολική ταχύτητα στο Σίδνεϊ και στην συνέχεια βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης, λίγες ημέρες μετά την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, τιμωρήθηκε με πρόστιμο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην Σασουόλο, τμωρήθηκε με πρόστιμο 450 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.

Ο Βολπάτο συνελήφθη στα τέλη Ιουλίου μετά από δύο παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα την ίδια νύχτα. Κατά την πρώτη... στάση, βρέθηκε αρνητικός στο αλκοόλ και έλαβε κλήση πριν τον σταματήσουν ξανά δύο ώρες αργότερα, ανέφερε η αστυνομία.

Αυτήν την φορά, υποβλήθηκε σε τεστ ναρκωτικών που βγήκε θετικό σε χρήση κοκαΐνης. Ο Βολπάτο έπαιξε τρεις αγώνες για τους «Socceroos» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού επέλεξε να εκπροσωπήσει την Αυστραλία αντί για την Ιταλία λίγο πριν από το τουρνουά. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σίδνεϊ πριν μετακομίσει στο εξωτερικό, είχε εκπροσωπήσει προηγουμένως την Ιταλία στις εθνικές ομάδες μικρότερων κατηγοριών.