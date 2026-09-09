Παναθηναϊκός: Έτοιμος για Κηφισιά

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό (10/9) εξ αναβολής αγώνα με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Τριφυλλιού για την αναμέτρηση με την Κηφισιά .

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή από την οποία απουσιάζουν ο τιμωρημένος Ντέσερς, ο τραυματίας Τσάπρας και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Δανού τεχνικού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ.