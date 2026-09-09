Νάπολι – Άρσεναλ: Κανάλι - Που θα το δείτε live;

Η Νάπολι υποδέχεται την Άρσεναλ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (09/09), στις 22:00.

Δείτε παρακάτω το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Νάπολι – Άρσεναλ, καθώς και τις αποδόσεις για τον νικητή του Champions League.

Πού θα δω το Νάπολι – Άρσεναλ και τι ώρα;

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Νάπολι και την Άρσεναλ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο «Stadio Diego Armando Maradona». Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Δείτε το κανάλι για το Νάπολι – Άρσεναλ!

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