Γκολ στα ματς της Στουτγάρδης, πάλι παίζουν σε πρεμιέρα Λίβερπουλ και Ατλέτικο

Δεύτερη ημέρα στην πρεμιέρα της League Phase στο Τσάμπιονς Λιγκ, με την πρώτη με 3 νίκες γηπεδούχων και ισάριθμες φιλοξενούμενων. Η 4η πέρσι Στουτγάρδη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Νορβηγίας Βίκινγκ, ενώ στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν οι 14 τελευταίοι επίσημοι αγώνες της Στουτγάρδης (10 Over).

Μετά από το 5-1 την 1η αγωνιστική από την Μπάγερν, η Στουτγάρδη αντέδρασε με το 4-1 επί της Κολωνίας. Το σκορ άνοιξε ο μοναδικός μη Γερμανός της ενδεκάδας, Μαροκινός Ελ Κανούς, ενώ βοήθεια ήρθε και από τον πάγκο, τον 28χρονο βασικό στο Μουντιάλ με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Ντεμίροβιτς. Χωρίς «Χ» στους 18 πιο πρόσφατους ευρωπαϊκούς αγώνες της (από 9 νίκες-ήττες). Η Βίκινγκ έρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με τη Σάντεφιορντ, σε ένα ματς που της ακυρώθηκε γκολ, δέχτηκε κόκκινη, βρέθηκε πίσω στο σκορ, έχασε πέναλτι και τελικά ισοφάρισε στο 94’. Έμεινε τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή, απομένουν όμως ακόμη 11 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Μετράει 3 νίκες στα 17 παιχνίδια της με γερμανικούς συλλόγους. Οι 7 πιο πρόσφατοι αγώνες της Βίκινγκ είχαν γκολ/γκολ (6 Over) και είναι πολύ πιθανό να τα καταφέρει να σκοράρει στο ματς. Όμως, υπάρχει διαφορά ποιότητας με την Στουτγάρδη που είναι και το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Την πρώτη της νίκη τη φετινή σεζόν σημείωσε την Παρασκευή η Λίβερπουλ, με 2-0 στην έδρα της Ίπσουιτς. Ο Σουηδός επιθετικός Ίσακ, ο οποίος έχασε ένα τετράμηνο στην αρχή του έτους λόγω τραυματισμού, ξεκίνησε ζεστός, έχοντας σημειώσει 3 γκολ σε ισάριθμα ματς. Την ασίστ και στα τρία τέρματα έδωσε ο Ολλανδός Γκάκπο. Ο Ιραόλα, ο οποίος κατέβασε την Παρασκευή ενδεκάδα χωρίς κανέναν Άγγλο, δεν υπολογίζει ξανά στους επιθετικούς Εκιτικέ και Κιέζα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έρχεται από την πρώτη της ήττα στη σεζόν, 3-0 από την Μπιλμπάο. Είχαν προηγηθεί τα 2-0 επί της Μάλαγα, 2-2 με τη Βιγιαρεάλ και 3-1 επί της Σεβίλλης. Βασικός ξεκινάει ο Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Λούκμαν, ενώ στο αρχικό σχήμα βλέπουμε πλέον και τον Νοτιοκορεάτη μέσο Λι, ο οποίος ήρθε από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 30χρονος Νορβηγός φορ Σέρλοτ δεν έχει αγωνιστεί μετά από το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού, ενώ τιμωρημένος απόψε είναι ο αναπληρωματικός στα τρία τελευταία ματς, επιθετικός Ορτίθ.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν και πέρσι στην πρεμιέρα της League Phase, με τη γηπεδούχο και τότε Λίβερπουλ να επικρατεί με 3-2. Από την άλλη, ο προπονητής των «κόκκινων» Ιραόλα δεν έχει νικήσει την Ατλέτικο στα 4 ματς που την αντιμετώπισε. Δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση η ήττα των Ισπανών.

854. ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΒΙΚΙΝΓΚ 1&G 2,07

870. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. Χ2 2,08

