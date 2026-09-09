Με Γκαλεάνο-Καραγκέα και Ντούνγκα ο ΠΑΟΚ Β - Η 11άδα του Ολυμπιακού Β (pic)

Βασικά τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ Β, «μέσα» και οι Κοσίδης-Ντούνγκα - Η 11άδα του Ολυμπιακού Β

Μέρα ντέρμπι για ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακό Β στη Superbet League 2, καθώς στο γήπεδο της Τούμπας γίνεται η φετινή... πρεμιέρα της δεύτερης τη τάξει Εθνικής κατηγορίας.

Με τον Βασίλη Νικολακούλη κάτω από τα δοκάρια ο Δικέφαλος και τους Ντούνγκα-Κοσίδη στα «άκρα» της άμυνας. Απιατσιόνακ και Σιδεράς στα στόπερ. Το δίδυμο στα χαφ θα συνθέσουν οι έμπειροι Λεωνιδόπουλος-Τσοπούρογλου, με τον Σιφναίο στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω από τον Σιφναίο θα κινηθούν οι Μπέρδος, Καραγκέα και Γκαλεάνο.

Για τον Ολυμπιακό Β ο Τσομπανίδης θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Μαρτίνη, Γκοτζαμανίδη, Τανούλη και Σιώζο στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πλις και Μπακούλας θα είναι το δίδυμο στα χαφ, με τον Τουφάκη πίσω από τον Μπιλάλ και τους Ζούγλη-Λεγκίσι στα εξτρέμ.