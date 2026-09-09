Άρσεναλ: Στη λίστα των «κανονιέρηδων» ο Νίκο Παζ

Στο στόχαστρο της Άρσεναλ βρίσκεται ο επιθετικός χαφ της Κόμο, Νίκο Παζ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διατηρεί ρήτρα επαναγοράς ύψους 80 εκατ. ευρώ για τον Αργεντινό.

Η Άρσεναλ ενδέχεται να κινηθεί για τον επιθετικό μέσο της Κόμο, Νίκο Παζ, το 2027, έχοντας ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον Αργεντινό.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην Κόμο από το 2024, έχοντας με τους Ιταλούς 78 συμμετοχές με 20 γκολ και 17 ασίστ και ο Μικέλ Αρτέτα φέρεται να… γλυκοκοιτάζει την περίπτωσή του.

Παράλληλα, η Τότεναμ είδε δύο προτάσεις της για τον 22χρονο να απορρίπτονται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί ρήτρα επαναγοράς ύψους 80 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τυχόν κίνηση της Άρσεναλ για τον Παζ, που φαίνεται να θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον νεαρό Αργεντινό.