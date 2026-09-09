Οι Ελβετοί αναρωτιούνται: «Τι συνέβη τελικά με τον Κουτέσα και τη Σερβέτ;»

Ο Ελβετός δημοσιογράφος Ντάνιελ Βισεντίνι εκφράζει τις απορίες του για τη στάση της Σερβέτ που οδήγησε σε ναυάγιο την επιστροφή του Κουτέσα.

Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρέθηκε μια ανάσα από την επιστροφή του στη Σερβέτ, αλλά η μεταγραφή του στην ΑΕΚ τελικά οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Ο Ελβετός δημοσιογράφος Ντάνιελ Βισεντίνι επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση και να εξηγήσει τι συνέβη τελικά και δεν ολοκληρώθηκε το ντιλ. Και εκφράζει απορίες για τη στάση της Σερβέτ.

Όπως αναφέρει το ελβετικό ρεπορτάζ, η ιστορία ξεκίνησε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ Τζον Γουίλιαμς, επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του Κουτέσα και του μετέφερε την επιθυμία του συλλόγου να εντάξει τον παίκτη ξανά στην ομάδα του. Η Σερβέτ φέρεται να τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΚ για ποσό που έφτανε κοντά στο 1.000.000 ευρώ, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, με τον μισθό του Κουτέσα να έχει επίσης διευθετηθεί.

Το μόνο που είχε απομείνει ήταν να πέσουν οι υπογραφές. Ο Κουτέσα ταξίδεψε στη Γενεύη, όμως εκεί άρχισε να δημιουργείται ένα περίεργο σκηνικό. Όπως αναφέρεται, ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε μόνος του στην πόλη, χωρίς να υπάρχει εκπρόσωπος της Σερβέτ να τον υποδεχθεί, ενώ χρειάστηκε να φροντίσει ο ίδιος τη διαμονή και την πτήση του, πηγαίνοντας να μείνει στην περιοχή που μεγάλωσε. Παράλληλα, παρότι πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάποιον τραυματισμό, η Σερβέτ άρχισε να έχει ενστάσεις αναφορικά με τη διάρκεια του συμβολαίου.

Ο Τζον Γουίλιαμς υποστήριξε πως μετά τις ιατρικές εξετάσεις προέκυψαν νέα δεδομένα που τον οδήγησαν στην απόφαση να προτείνει τριετές αντί για πενταετές συμβόλαιο. Παράλληλα, ζήτησε από την ΑΕΚ να μειώσει το ποσό της μεταγραφής. Η πρόταση της Σερβέτ έφτασε τελικά στις 600.000 ευρώ, την ώρα που η ΑΕΚ παρέμενε σταθερή στη θέση της. Για να παραχωρήσει τον Κουτέσα, το ποσό ήταν 1.000.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του συμβολαίου που θα υπέγραφε ο παίκτης στην Ελβετία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε ερωτήματα στην Ελβετία. Και αυτό διότι ο Κουτέσα αποτελούσε, σύμφωνα με τον ίδιο τον Γουίλιαμς, το «Σχέδιο Α» της Σερβέτ. Ο αθλητικός διευθυντής είχε επανειλημμένα υποστηρίξει πως ήθελε την επιστροφή του, ακόμη και μετά τις ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, τονίζεται πως είναι περίεργο πως διαπίστωσαν στις εξετάσεις ένα ιατρικό θέμα που δεν ήταν ομως άμεσο, σε έναν παίκτη που μέχρι πριν από έναν χρόνο αγωνιζόταν στην ομάδα και υπήρχε το ιστορικό του.

Στη συνέχεια αναφέρεται πως το μεγάλο ερώτημα που τέθηκε ήταν εύλογο. Αν ο Κουτέσα παρέμενε η πρώτη επιλογή, γιατί η Σερβέτ δεν έκανε το επιπλέον βήμα των 400.000 ευρώ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Εξελίξεις που τελικά έκαναν τον Κουτέσα να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΚ μιας και η μεταγραφική περίοδο στην Ελβετία, ολοκληρώθηκε την Τρίτη (8/9).