Αυστραλία: Ο Πόποβιτς απέρριψε τετραετές συμβόλαιο

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, Τόνι Πόποβιτς, αποκάλυψε ότι απέρριψε μια επέκταση συμβολαίου που θα τον κρατούσε στη θέση μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, προτιμώντας να υπογράψει μόνο μέχρι το τέλος του Ασιατικού Κυπέλλου της επόμενης χρονιάς.

Υπενθυμίζεται, ότι οι «Socceroos» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, πριν αποκλεισθούν στα πέναλτι από την Αίγυπτο στην «φάση των 32».

«Ήταν δική μου επιλογή να πάω μέχρι το Ασιατικό Κύπελλο. Αν και μου προσφέρθηκε τετραετές συμβόλαιο, αποφάσισα να πάω στο Ασιατικό Κύπελλο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θεωρώ καλό», δήλωσε ο Πόποβιτς στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Δίνει (σ.σ. στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αυστραλίας) την ευκαιρία, αν θέλουν, να πάρουν μια διαφορετική απόφαση και είμαι πολύ άνετος με την απόφαση που ελήφθη».

Ο Πόποβιτς αντικατέστησε τον Γκράχαμ Άρνολντ στα τέλη του 2024 και εξασφάλισε στην Αυστραλία την πρόκριση για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων. Ο 53χρονος πρώην αμυντικός των «Socceroos» τόνισε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δουλειά του και ιδιαίτερα την ανάδειξη νέων ταλέντων της χώρας.

Σημειώνεται, ότι η Αυστραλία παρέταξε την νεαρότερη ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Πόποβιτς είπε ότι θα υπάρξει άφθονο ταλέντο στο Κύπελλο Ασίας, που θα διεξαχθεί από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία:

«Πιθανότατα θα υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες στο Κύπελλο Ασίας, και αυτό θα γίνει χωρίς να χάσουμε την προσδοκία ότι πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε απαιτητικοί για το Κύπελλο Ασίας. Μόλις φθάσεις εκεί, θέλεις να το κατακτήσεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβεί για την Αυστραλία».

Η Αυστραλία, που κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο του Κυπέλλου Ασίας στην έδρα της το 2015, θα αντιμετωπίσει το Τατζικιστάν, το Ιράκ και τη Σιγκαπούρη στον Δ' Όμιλο του τουρνουά.

«Ξέρω την κληρονομιά που θα αφήσω πίσω μου. Και αν κάποιος άλλος την εξελίξει, δεν πειράζει. Αν είμαι εγώ, τέλεια, συμφωνούμε να το κάνουμε αυτό μαζί», σχολίασε ο έμπειρος προπονητής.