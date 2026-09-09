UEFA: Η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα χτυπήσει στη Θεσσαλονίκη

Τιμώντας εμπράκτως τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, η UEFA θα πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, η πλατεία Αριστοτέλους θα υποδεχτεί τo φεστιβάλ grassroots «Football in Schools».

Η UEFA τιμά τα 100ά γενέθλια της Ομοσπονδίας, καθώς επί ελληνικού εδάφους θα παρθούν αποφάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης, το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους το φεστιβάλ «Football in Schools» με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς και προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιάν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.

Τα κύρια σημεία της συνεδρίασης είναι:

- Διορισμοί διοργανωτών:

- Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

- Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

- Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

- Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

- Super Cup UEFA 2027 και 2028

- Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

- Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

- Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

- Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27) - νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).