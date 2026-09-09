Απόδοση 4.851,87 και κέρδη πάνω από 10.000€ στη Superbet!

Ένας μεγάλος τυχερός στη Superbet έφτιαξε ένα δελτίο που μόνο εύκολο δεν το λες: 17 διαφορετικές επιλογές, από αγώνες και αγορές σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα.
Μία-μία, οι επιλογές άρχισαν να πρασινίζουν.
Η αγωνία ανέβαινε, η τεράστια απόδοση παρέμενε ζωντανή και τελικά ήρθε η απόλυτη επιβεβαίωση.
17/17 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σχεδόν 4.000€ επιπλέον χάρη στο ACCA Boost*
Και εδώ βρίσκεται μία ακόμη εντυπωσιακή λεπτομέρεια του δελτίου. Χωρίς το ACCA Boost*, τα κέρδη θα διαμορφώνονταν στα 6.113,36€. Με το boost της Superbet, όμως, το τελικό ποσό έφτασε τα 10.086,22€!
Δηλαδή:
+3.972,86€ επιπλέον κέρδη μέσω ACCA Boost! 🚀*
Σχεδόν 4.000 ευρώ παραπάνω σε ένα δελτίο που ήδη είχε πετύχει το δύσκολο: να επιβεβαιώσει και τις 17 επιλογές του. Ανάμεσα στις προβλέψεις του μεγάλου νικητή βρέθηκαν διαφορετικές αγορές από το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, αλλά και η πρόκριση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χράντετς.
17 επιλογές. Απόδοση 4.851,87. Σχεδόν 4Κ επιπλέον από το ACCA Boost.*
Και στο τέλος...
10.086,22€! 🔥💰
Αυτό θα πει SUPER δελτίο.
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις