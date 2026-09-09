Απόδοση 4.851,87 και κέρδη πάνω από 10.000€ στη Superbet!

Όταν περνάει και η 17η επιλογή, το δελτίο γίνεται… SUPER!

Ένας μεγάλος τυχερός στη Superbet έφτιαξε ένα δελτίο που μόνο εύκολο δεν το λες: 17 διαφορετικές επιλογές, από αγώνες και αγορές σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα.

Μία-μία, οι επιλογές άρχισαν να πρασινίζουν.

Η αγωνία ανέβαινε, η τεράστια απόδοση παρέμενε ζωντανή και τελικά ήρθε η απόλυτη επιβεβαίωση.

17/17 ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Σχεδόν 4.000€ επιπλέον χάρη στο ACCA Boost*

Και εδώ βρίσκεται μία ακόμη εντυπωσιακή λεπτομέρεια του δελτίου. Χωρίς το ACCA Boost*, τα κέρδη θα διαμορφώνονταν στα 6.113,36€. Με το boost της Superbet, όμως, το τελικό ποσό έφτασε τα 10.086,22€!

Δηλαδή:

+3.972,86€ επιπλέον κέρδη μέσω ACCA Boost! 🚀*

Σχεδόν 4.000 ευρώ παραπάνω σε ένα δελτίο που ήδη είχε πετύχει το δύσκολο: να επιβεβαιώσει και τις 17 επιλογές του. Ανάμεσα στις προβλέψεις του μεγάλου νικητή βρέθηκαν διαφορετικές αγορές από το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, αλλά και η πρόκριση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χράντετς.



17 επιλογές. Απόδοση 4.851,87. Σχεδόν 4Κ επιπλέον από το ACCA Boost.*

Και στο τέλος...

10.086,22€! 🔥💰

Αυτό θα πει SUPER δελτίο.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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