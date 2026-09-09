Επίσημα στη «Sunel Arena» ο Ολυμπιακός: «Ευχαριστούμε θερμά την ΑΕΚ»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να αγωνίζονται στη «Sunel Arena».

Η ομάδα του Πειραιά επισημοποίησε το deal με την Ένωση για το κλειστό των Άνω Λιοσίων, με τον Ολυμπιακό να χρησιμοποιεί ως έδρα για τη νέα σεζόν τη «Sunel Arena».

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, η οποία περιέχει και τη μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ, με τον Έλληνα άσο να επιστρέφει στην Ένωση.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί».