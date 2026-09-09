Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα νέα μετά την περιπέτεια με τη Ντόρτμουντ

Ανακούφιση επικρατεί στη Ντόρτμουντ και στο περιβάλλον του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά την αναγκαστική αντικατάσταση του από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Ο διεθνής άσος ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.



Αρχικά, από τη γερμανική πλευρά έγινε λόγος για πρόβλημα που σχετιζόταν με το κυκλοφορικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η εικόνα που προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις συνδέεται με αφυδάτωση.

Ο Καρέτσας παρουσίασε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας, ημικρανίας και ασαφούς καρδιακού παλμού, γεγονός που οδήγησε το ιατρικό επιτελείο στην απόφαση να μην ρισκάρει και να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάστασή του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι καθησυχαστικά και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάσταση του ποδοσφαιριστή και στο πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ.