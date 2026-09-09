Καταδικάστηκε για πλαστό διαβατήριο ο Άντι Πάνκο

Το δικαστήριο έκρινε πως οι δύο πρώην παίκτες είναι ένοχοι για τις κατηγορίες της πλαστογράφησης επίσημων εγγράφων, με τον Πάνκο να τιμωρείται με 5 μήνες φυλάκιση και 4 μήνες πρόστιμο και τον Νγκουέμα με 10 μήνες φυλάκιση και 5 μήνες πρόστιμο.
Οι δύο παλαίμαχοι κρίθηκαν ένοχοι για πλαστά διαβατήρια και παραποίηση επίσημων εγγράφων το 2015 και τιμωρήθηκαν από το ισπανικό δικαστήριο.
Αξίζει να σημειωθεί πως κατηγορούμενος ήταν και ο Μάρκους Σλότερ, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Αμερική και δεν μπορούσε να του εκδοθεί η κλήτευση, άρα το όνομά του δεν είναι στις τιμωρίες.