Καταδικάστηκε για πλαστό διαβατήριο ο Άντι Πάνκο

Ένοχοι από το ισπανικό δικαστήριο για την πλαστογράφηση εγγράφων κρίθηκαν οι Άντι Πάνκο και Ρίτσαρντ Νγκουέμα.

Το δικαστήριο έκρινε πως οι δύο πρώην παίκτες είναι ένοχοι για τις κατηγορίες της πλαστογράφησης επίσημων εγγράφων, με τον Πάνκο να τιμωρείται με 5 μήνες φυλάκιση και 4 μήνες πρόστιμο και τον Νγκουέμα με 10 μήνες φυλάκιση και 5 μήνες πρόστιμο.

Οι δύο παλαίμαχοι κρίθηκαν ένοχοι για πλαστά διαβατήρια και παραποίηση επίσημων εγγράφων το 2015 και τιμωρήθηκαν από το ισπανικό δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατηγορούμενος ήταν και ο Μάρκους Σλότερ, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Αμερική και δεν μπορούσε να του εκδοθεί η κλήτευση, άρα το όνομά του δεν είναι στις τιμωρίες.