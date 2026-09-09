Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό ενέργειας στην Ελβετία - Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (9/9) το πρωί, μεταξύ 09:30 και 10:00 (τοπική ώρα), στον υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας σε επαρχία του καντονιού του Τιτσίνο στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε επίσης κατάρρευση τμήματος της εγκατάστασης, ενώ δύο άνθρωποι φαίνεται να έχουν τραυματιστεί από το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Blick, η αστυνομία του καντονιού επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στον σταθμό. «Οι περιπολίες βρίσκονται στο σημείο και είναι πρόωρο να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφεραν οι ερευνητές.

Ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την πυροσβεστική και τα διασωστικά συνεργεία. Φωτογραφίες δείχνουν αρκετά ασθενοφόρα στο σημείο του περιστατικού. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης ελικόπτερο της ελβετικής υπηρεσίας αεροδιάσωσης (REGA). Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή γύρω από το σημείο.

Σύμφωνα με το Rescue Media, τμήμα του κτιρίου της εγκατάστασης φέρεται να έχει καταρρεύσει. Δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για το ιστορικό κτίριο του σταθμού, το οποίο χρονολογείται από το 1917, ή για τη νέα εγκατάσταση που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Σύμφωνα με την Tages-Anzeiger, το κόστος του έργου της νέας εγκατάστασης ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με το RSI.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Ritom είναι υδροηλεκτρικός σταθμός αποθήκευσης, ο οποίος τροφοδοτείται με νερό από τη λίμνη Ritom. Βρίσκεται στην κοιλάδα Λεβεντίνα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό, Ritom SA, ανήκει κατά 75% στους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB) και κατά 25% στην Azienda Elettrica Ticinese.

Πηγή: Ethnos.gr