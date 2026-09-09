Ματς για... γερά νεύρα στην Τούμπα, με τον Ολυμπιακό Β να ανοίγει το σκορ και τον ΠΑΟΚ Β να ισοφαρίζει με «μπάζερ» πέναλτι του Σιφναίου για το τελικό 1-1. Από έναν βαθμό οι δύο ομάδες στη φετινή πρεμιέρα της Superbet League 2.

Ντέρμπι με το... καλησπέρα σας στη Superbet League 2. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β τέθηκαν αντιμέτωποι στο γήπεδο της Τούμπας για την πρεμιέρα του νεοσύστατου πρωταθλήματος, σε ενιαίο όμιλο τη φετινή σεζόν.

Με τον Βασίλη Νικολακούλη κάτω από τα δοκάρια ο Δικέφαλος και τους Ντούνγκα-Σιδερά στα «άκρα» της άμυνας. Απιατσιόνακ και Κοσίδης στα στόπερ. Το δίδυμο στα χαφ αποτέλεσαν οι έμπειροι Λεωνιδόπουλος-Τσοπούρογλου, με τον Σιφναίο στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω από τον Σιφναίο κινήθηκαν οι Μπέρδος, Καραγκέα και Γκαλεάνο.

Για τον Ολυμπιακό Β ο Τσομπανίδης ήταν ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Μαρτίνη, Γκοτζαμανίδη, Τανούλη και Σιώζο στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πλις και Μπακούλας το δίδυμο στα χαφ, με τον Τουφάκη πίσω από τον Μπιλάλ και τους Ζούγλη-Λεγκίσι στα εξτρέμ.

Αναγνωριστικά -όπως αναμενόταν- τα πρώτα λεπτά της φετινής σεζόν για δύο ομάδες που έχουν στο ρόστερ τους πολύ νεανικό στοιχείο. Χαρακτηριστικό είναι πως ο ΠΑΟΚ Β είχε πέντε μεταγραφές στην ενδεκάδα, ενώ αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού αποτέλεσαν τον «κορμό» της περσινής Κ19.

Η πρώτη καλή στιγμή είχε... ερυθρόλευκο χρώμα, καθώς στο 7ο λεπτό ο Απιατσιόνακ είχε κακή αντίδραση από την πίεση του Τουφάκη, ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού «πάτησε» περιοχή, όμως το διαγώνιο σουτ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Νικολακούλη.

Οι ασπρόμαυροι δυσκολεύτηκαν αρκετά στην ανάπτυξη μέχρι και το 22ο λεπτό, όταν και πραγματοποιήθηκε το cooling break, ενώ δύο λεπτά μετά ο Δικέφαλος έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Κίνηση-σέντρα από τα δεξιά του Μπέρδου στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Τσομπανίδης νίκησε τον Σιφναίο, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά.

Το πρώτο ημίχρονο «έκλεισε» με τον Καραγκέα να φεύγει στην κόντρα από τ' αριστερά, όμως αντί να πασάρει στον ολομόναχο Μπέρδο στο ύψος του πέναλτι, αποφάσισε να σουτάρει από δύσκολη γωνία, με τον Τσομπανίδη να μπλοκάρει στο 29' και να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια δίχως σκορ.

Ελαφρώς ανώτερος ο Δικέφαλος και στην επανάληψη, όμως το πρόβλημα στο γκολ ήταν εμφανές, παρά τις σημαντικές ευκαιρίες που απώλεσε. Στο 49' η κεφαλιά του Σιδερά από κόρνερ του Μπέρδου πέρασε λίγο άουτ, ενώ επτά λεπτά αρόγτερα ο Σιφναίος έφυγε όμορφα στην κόντρα, σέντραρε από τα δεξιά στον προωθημένο Τσοπούρογλου, όμως η άμυνα των φιλοξενούμενων απέκρουσε σωτήρια σε κόρνερ.

Και ό,τι δεν κατάφεραν οι παίκτες του Πονς, το έκαναν πράξη αυτή του Ρούμπιο. Παρότι η εικόνα του ματς έδειχνε πως πάμε για μία «λευκή» ισοπαλία, στο 73' ο Ζουγλής βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Δικεφάλου και με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό Β.

Άμεση αντίδραση από τους γηπεδούχους, με το απευθείας φάουλ του Ντούνγκα στο 76' να... γλύφει το οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη και τον Πονς να ολοκληρώνει νωρίς νωρίς τις αλλαγές του.

Τα τελευταία λεπτά οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β δεν τα... παράτησαν και δικαιώθηκαν στο τελευταίο λεπτό τω καθυστερήσεων. Μέσα στη περιοχή και «ζωντανή» η μπάλα, ο Στύλος έκανε την «προβολή» με τη μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Αβραμούλη και τον ρέφερι να υποδεικνύει τη λευκή βούλα.

Με... κρύο αίμα ο Μαρκ Σιφναίος ισοφάρισε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 1-1, ανοίγοντας και... προσωπικό λογαριασμό με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος ταξιδεύει στην Κομοτηνή για να αντιμετωπίσει τον Πανθρακικό (14/9 17:00), ενώ μία μέρα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός Β θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Ντάνι Πονς): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ(70' Τσιότας), Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος(83' Παπαγεωργίου), Τσοπούρογλου, Μπέρδος(83' Παπανικόπουλος), Γκαλεάνο(89' Ίκομπονγκ), Καραγκέα(70' Στύλος), Σιφναίος.

Ολυμπιακός Β (Άλβαρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Σιώζος, Μαρτίνης, Γκοτζαμανίδης(79' Αβραμούλης), Τανούλης, Πλις(71' Σάντης), Μπακούλας(57' Λιάτσος), Τουφάκης, Ζούγλης, Λεγκίσι(71' Κολοκοτρώνης), Μπιλάλ(79' Αγγελάκης)